Treue Sportler ausgezeichnet

Bettingen.Zur Jahreshauptversammlung des TSV Bettingen begrüßte Vorsitzender Edgar Nenner 39 Mitglieder. Ein Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Ehrung treuer Sportler. Momentan gehören dem Turn- und Sportverein 447 Mitglieder an.

Für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit wurden in der Jahreshauptversammlung mit einer Urkunde geehrt: Für 25 Jahre Treue erhielten die bronzene TSV-Nadel Gabriele Adler, für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit die goldene TSV-Nadel Matthias Esch, Christel Fluhrer und Esther Ulsamer. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Albert Uhlschmied mit einem Präsent gedankt, für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit Ernst Schmidt.

Eine Besonderheit war anschließend die Ehrung von Esther Ulsamer mit der goldenen Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus. Der Vorsitzende Werner Wießmann dankte ihr für ihre treue Mitarbeit und die besonderen Verdienste um das Turnen.

Nach dem feierlichen Teil, der mit viel Applaus begleitet wurde, folgte der Bericht des Vorsitzenden. Einleitend sagte Edgar Nenner, dass es nach einer Spielgemeinschaft mit dem SSV Urphar/Lindelbach endlich wieder Fußball im Seniorenbereich in Bettingen gebe. Die Heimspiele werden ab März in Bettingen ausgetragen.

Bei den Dorfkickers konnte man für die Runde 2018/2019 aufgrund von Spielermangel keine B-Jugend melden.

Aktuell gibt es eine A-Jugend, die momentan den zweiten Tabellenplatz belegt. Vom TSV Bettingen spielen zurzeit 21 Jungen und Mädchen bei den Dorfkickers Fußball.

Die Anzahl der Mitglieder der Leichtathletikabteilung ist weiterhin stark rückläufig. Das sei sehr schade, so Nenner, da diese Abteilung über viele Jahre ein Aushängeschild des TSV war. Für die Volleyball-Abteilung wurden das Osterhasenturnier und die „Bettingen Open“ von Tassilo Ulsamer, Martin Rösland und Birgit Tschöp organisiert. Die Veranstaltungen liefen wieder harmonisch und zur vollen Zufriedenheit aller ab.

Zumba, Yoga, Pilates, Damen-Gymnastik und das Bogenschießen erfuhren einen konstanten Zuspruch. Die Fischerabteilung setzte in 2018 wieder Fische im Aalbach ein. Allerdings war der Ertrag gering. Ein Grund dafür war der heiße Sommer, der keine Befischung zugelassen hat.

Für die Kleinsten gibt es aktuell ein Kinderturnen, ein Kinderturnen ab der zweiten Klasse und ein Mutter-Kind-Turnen, das gut angenommen wird.

Die „Havana Night“ sei wieder ein voller Erfolg gewesen, hieß es weiter. Trotz der Verschärfung des Jugendschutzes, zum Beispiel Einlass nur für Volljährige, war man mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Dank für die Organisation ging an Kilian Beck sowie Yannic Diehm, der sich um die Helfereinteilung kümmerte. In diesem Jahr findet die „Havana Night“ am 7. Juni statt.

Gut angekommen ist auch das Oldtimertreffen mit über 180 Oldtimern und Motorrädern.

Verschiedene Investitionen

In 2018 wurden einige Investitionen getätigt. Dazu zählten die Erneuerung der Tartanbahn am Sportheim, ein neuer Rasenmäher mit Düngerstreuer, neues Inventar für die Sportheimküche, ein Vorkühler und eine Kühl-Gefrier-Kombination für das Vereinsheim. Für 2019 sind folgende Investitionen geplant: neue Geländer am Sportheim, Türen im Vereinsheim und eine neue Doppeltür für den Keller.

Dass der TSV finanziell gut aufgestellt ist und in 2018 trotz der Investitionen Gewinn verbuchte, ist ein Beleg für nachhaltiges und wirtschaftliches Arbeiten des Vorstands. Dies belegte der Jahresbericht von Kassiers Kilian Beck. Kassenprüfer Roland Rücker lobte die vorbildliche Führung der Finanzen. Die Versammlung entlastete auf Vorschlag Rückers einstimmig den Vorstand.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende im Namen des Vorstandsgremiums bei allen Helfern, die mit ihrem Einsatz den Verein unterstützt haben.

Abschließend wurde auf die überarbeitete Homepage hingewiesen, die unter www.tsv-bettingen.de im Internet zu erreichen ist. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019