Treuer Einsatz für das Gemeinwohl

Einige Beförderungen und Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Reicholzheim.

Reicholzheim. Zu fünf Einsätzen rückte 2017 die Freiwillige Feuerwehr Reicholzheim aus, wie bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung im Gasthaus „Zum Riesen“ unter anderem bilanziert wurde.

Darüber hinaus besuchte man im vergangenen Jahr die Feuerwehrfeste in Sonderriet, Dörlesberg, Schollbrunn und Sachsenhausen. Am Rosenmontag wurde die Versorgung mit Kaffee und Kuchen am Ümtrieb des RNC übernommen. Beim Jugend- BW-Cup des MSC im Mai stellten die Feuerwehrleute die nötigen Streckenposten und den geforderten Brandschutz. Der Martinsumzug wurde abgesichert und mit Fackeln begleitet. Am Volkstrauertag stellte die Abteilung eine Abordnung am Kriegerdenkmal.