Trotz Parkrempler weitergefahren

Wertheim.Einem Autofahrer wird in einem Strafbefehl unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. Im Mai habe er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bismarckstraße an einem anderen Pkw beim Einparken einen Schaden von etwa 1200 Euro verursacht.

Der Strafbefehl sieht eine Geldstrafe sowie ein Fahrverbot vor. Der Beschuldigte legte Einspruch ein, das Amtsgericht Wertheim terminierte eine Verhandlung. Dazu erschien der Zeuge des Unfalls sowie der Verteidiger. Letzterer wies darauf hin, dass der Angeklagte in der Zwischenzeit in die Nähe von Berlin gezogen sei, und bat um Terminverlegung. Damit der Zeuge nicht erneut kommen muss, hörte die Richterin den diesen an. Seine schriftlich festgehaltene Aussage wird beim nächsten Termin, 23. Januar 2019, verlesen.

Der Zeuge wollte selbst einkaufen, sah nach dem Aussteigen ein anderes Auto einparken und hörte ein Knirschen. Der Fahrer setzte zurück, suchte sich einen anderen Parkplatz und ging einkaufen. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und wartete auf den Fahrer. Als dieser wegfahren wollte, hielt er ihm vor, er könne wenigstens eine Nachricht hinter die Scheibenwischer stecken, oder im Markt das Kennzeichen ausrufen lassen.

Der Beschuldigte habe erwidert, dass er kein Papier habe. So holte der Zeuge einen Zettel, der Angeklagte habe etwas darauf geschrieben, am beschädigten Auto hinterlassen und sei losgefahren. Der Zeuge wartete, bis jemand zu besagtem Autos kam, denn der Schaden sei nicht auffällig gewesen. Es erschien eine Frau, die dann ihren Mann verständigte. Als dieser da war, habe man die Polizei gerufen, so der Zeuge.

Vor dem Hintergrund dieser Aussage will der Verteidiger mit dem Mandanten nun Rücksprache halten. Möglicherweise wird nun der Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Höhe der Strafe beschränkt oder zurückgenommen. goe

