Trotz Restalkohol im Blut losgefahren

Die Beamten im Streifenwagen erreichte an diesem Karsamstag einen Funkspruch vom Revier. Darin hieß es, ein vermeintlich alkoholisierter Fahrer sei in seinem Pkw unterwegs. Auf Höhe der Aral-Tankstelle in Bestenheid kam den Beamten das Auto des Mannes entgegen. Die Polizisten fuhren hinterher und hielten nach zwei Kilometern den Fahrer am „Waldhaus“-Parkplatz an.

Der Mann musste den Polizisten seinen Autoschlüssel aushändigen und zur Entnahme einer Blutprobe mit ins Wertheimer Krankenhaus auf dem Reinhardshof mitkommen. Später befragten die Beamten seine Nachbarin. Sie meinte, es habe bereits um 3 Uhr den ersten Streit gegeben.

In der Verhandlung sagte der Beschuldigte, er habe in der Nacht zu besagtem Samstag Bier, Wein und Schnaps getrunken, „der Himbeergeist hatte eine hohe Qualität“. Hätte er am Vormittag Restalkohol vermutet, hätte er das Auto stehen lassen.

2017 sei er aufgrund von „telefonischen Mitteilungen“ sechs bis sieben Mal von der Polizei kontrolliert worden. Jedes Mal sei er nüchtern gewesen, betonte der Mann.

Die Richterin erklärte abschließend, bei einem Wert von 1,1 Promille beginne – unabhängig von Fahrfehlern – die absolute Fahruntüchtigkeit. goe

