TTSC benötigt Elfmeter zum 1:0-Sieg

Anzeige

Bis Redaktionsschluss lag von diesem Spiel noch kein Bericht vor.

FC Eubigheim – FSV Dornberg 7:1

Eubigheim nahm von Beginn an das Heft in die Hand und ließ lediglich den sogenannten „Ehrentreffer“ der Gäste zu. Durch ein Eigentor, F. Englert (2), P. Zimprich (2), S. Dünzl und S. Berger stellte die Heimmannschaft den 7:1 Endstand her.

Hettingen II – Schweinberg II 5:1

Der FCH fand gut in die Partie und ging früh durch K. Mechler in Führung. Mitte der ersten Hälfte erhöhten die Einheimischen per Kopfball durch S. Becher. Gerade als die Gäste besser in die Partie kamen, markierte H. Karademir das 3:0. Wiederum H. Karademir erzielte das 4:0, ehe M. Dörr verkürzte. In seinem ersten Seniorenspiel markierte L. Becker seinen ersten Treffer zum 5:1.

Merchingen – Rippberg/G./W. 1:11

Rippberg war der erwartet starke Gegner und führte bis zur 35. Minute bereits 4:0. In der 42. Minute erzielte Attila Brümmer mit einem direkt verwandeltem Freistoß das 1:4 . Mit dem Halbzeitpfiff fiel das 1:5. In regelmäßigen Abständen vielen nochsechs weitere Tore. Der TSV hatte gegen Ende des Spiels noch zwei gute Möglichkeiten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.04.2018