Dertingen.„Die Sendung mit der Maus“ hat zum siebten bundesweiten „Türöffner-Tag“ aufgerufen.

Am Mittwoch, 3. Oktober, heißt das pädagogische Team Kinder und Erwachsene willkommen, den Waldkindergarten „Naturkinder Dertingen“ kennenzulernen.

Die Besucher erwarten verschiedene Spielstationen um 12 und um 14 Uhr sowie Baumklettern mit Klettergurt, welches durch einen professionellen Baumpfleger angeleitet wird. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem können sich die Gäste am Lagerfeuer selbst eine Pizza zubereiten. Die Teilnahme ist möglich nach Anmeldung unter info@waldkindergarten-dertingen.de (begrenztes Platzkontingent). Spontane Besucher sind natürlich ebenfalls willkommen. Am „Türöffner-Tag“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben.

„Die Sendung mit der Maus“ wird über den „Türöffner-Tag“ berichten, voraussichtlich am Sonntag, 8. Oktober, 9.30 Uhr (Das Erste) und 11.30 Uhr (KiKA). pm

