Türsteher schlägt betrunkenen Gast

Wertheim.Das Amtsgericht Wertheim verhandelte einen Fall von Körperverletzung, der sich im November 2014 in einer Bestenheider Diskothek ereignete. An Allerheiligen verhielt sich ein betrunkener Gast aus Wertheim gegenüber der Schwester des Türstehers aufdringlich. Der Türsteher, in der Nacht privat in der Disco, schlug ihn, sodass er gegen einen Tisch und ein Sofa fiel.

Der Gast hat drei Einträge im Strafregister, war in der Disco wiederholt negativ aufgefallen und hatte Hausverbot. Der Beschuldigte, seit zehn Jahren dort Türsteher, hat zehn Einträge und saß bereits im Gefängnis. Seit dem Fall 2014 blieb das Register alledings sauber.

Die Schwester des Angeklagten berichtete, der Geschädigte habe mit den Händen ihre Jacke gepackt und ihr aus nächster Nähe ins Gesicht gestarrt. Nach dem Vorfall begab sich der Geschädigte nach Hause. Er war so empört, dass er mit einem Messer zurück Richtung Disco lief. Seine Lebensgefährtin rief die Polizei und diese brachte den Geschädigten zur Ausnüchterung in eine Zelle. Bei der Polizei und vor Gericht konnte er sich kaum an Einzelheiten des Tatablaufs erinnern.

Die Staatsanwaltschaft verneinte die Notwendigkeit eines Schlags. Der Verteidiger meinte, ohne Verletzung liege keine körperliche Misshandlung vor. Er bezeichnete die Nothilfe als angemessen und beantragte Freispruch. Man dürfe seiner Schwester zu Hilfe kommen, so das Gericht, aber nicht überreagieren. Ein Schlag solcher Wucht sei keine Nothilfe mehr, so die Richterin. Sie verhängte wegen Körperverletzung eine Strafe von 20 Mal 40 Euro. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019