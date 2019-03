Tunnelarbeiten liegen im Zeitplan

Die Sanierung des Bahntunnels nahe Waldenhausen kann bald beginnen. Die Vorbereitung dafür ist fast abgeschlossen. 16 Millionen Euro kostet das Projekt, das bis Ende 2021 dauert.

Waldenhausen. Die umfangreichen Arbeiten zur Vorbereitung der Bahntunnelsanierung bei Waldenhausen sind fast abgeschlossen. Ab kommender Woche soll mit der eigentlichen Tunnelsanierung begonnen werden.

Insgesamt investiert die Bahn in die Sanierung rund 16 Millionen Euro, die komplett aus Bundesmitteln finanziert werden. Die vorbereitenden Arbeiten waren notwendig, da die Tunnelportale denkmalgeschützt sind und somit im Ist-Zustand erhalten werden müssen.

Die Vorbereitungsarbeiten hatten am 25. November vergangenen Jahres begonnen. Bis Anfang Dezember erfolgte die grundlegende Einrichtung der Baustelle.

Die weitere Einrichtung wurde dann entsprechend des Arbeitsfortschritts vorgenommen. Ab Anfang Januar folgte die Umlegung mehrere Kabel und der Rückbau eines nicht mehr in Betrieb befindlichen Kabelsystems.

Fliehkräfte neutralisiert

Nach dessen Abschluss wurde der Bestandskabelkanal zurückgebaut. Mitte Januar erfolgte die sogenannte Gleisverschwenkung. Ein Bahnsprecher erklärt: „Ein Gleis befindet sich in einer berechneten Lage, welche sich nach der Streckengeschwindigkeit richtet. Anhand der Berechnung wird das Gleis so in Position gebracht, dass für die Fahrgäste bei der Durchfahrung von Bögen ein angenehmes Fahrgefühl entsteht.“ Dafür müsse im Bogenbereich das Gleis etwas angehoben werden, so dass die Fliehkräfte nicht so stark nach außen, sondern mehr auf die Zugfläche und das Gleis drücken.

Für die Tunnelsanierung benötige man mehr Platz in der Höhe und der seitlichen Lage. „Das Gleis wurde in die Mitte des Tunnels gerückt und die Streckengeschwindigkeit angepasst, so dass es zu keiner Beeinträchtigung für die Fahrgäste kommt.“

Im Gleis wurde ausschließlich nachts gearbeitet, da tagsüber die Züge fahren. Je nach Arbeitsphase seien zwischen 5 und 15 Arbeitskräfte im Einsatz, hieß es weiter. Im Rahmen der Arbeiten sei eine Belastung der Anwohner durch Lärm und zusätzlichen Verkehr nicht zu vermeiden.

Keine Beschwerden

„Unseres Wissens nach gab es bisher keine Beschwerden von Einwohnern“, sagte der Bahnsprecher gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Dies bestätigte auch Waldenhausens Ortsvorsteher Nils Ries. „Bisher lag alles im Rahmen“, sagte er.

Aktuell laufen die letzten vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Tunnelinnenschale. Dazu zählt der Aushub für die neuen Fundamente und das Oberflächenausgleich des Bestandsmauerwerks.

Der Verlauf der Arbeiten liege im Zeitplan gemäß Ausschreibung, so der Bahnsprecher. Die nun folgende Bauphase eins an den Tunnelschalen soll bis zum 30. September 2021 andauern.

Komplett neue Innenschale

Dabei bekommt der Tunnel eine komplett neue Innenschale. Der Bau erfolgt während des laufenden Betriebs. So erfolgen die Betonarbeiten bei Nacht, um die Strecke tagsüber nutzen zu können.

Neben den Arbeiten an den Tunnelschalen wird eine ganze Reihe Sicherheits- und Rettungstechnik eingebaut. So wird ein Evakuierungsweg mit Handlauf entlang der Tunnelwand geschaffen. Es wird eine Notbeleuchtung sowie eine Anlage für die Notfallkommunikation geben.

Nach Ende dieser Bauphase folgt der zweite Bauabschnitt mit dem Einrichtung des Vorplatzes. Unter anderem schafft man außerhalb des Tunnels einen Sammelplatz für Evakuierungen und einen Stellplatz für die Feuerwehr.

Diese Bauphase befindet sich aktuell noch im Planungsstadium. Ihre Umsetzung soll dann Ende 2021 abgeschlossen sein, wenn es nach den Planern geht.

