Turnernachwuchs war im Vierkampf erfolgreich

wertheim.Viele Mannschaften trafen sich in Tauberbischofsheim zu den Turnerjugend-Bestenkämpfen (Gerätturnen weiblich). In der Gau- beziehungsweise Bezirksklasse wurden im Vierkampf (Boden, Balken, Reck/Barren, Sprung) die Titelträger in verschiedenen Altersklassen ermittelt.

Der TV Wertheim nahm mit drei Mannschaften und drei Einzelturnerinnen teil und hat sehr erfolgreich abgeschlossen.

In der Altersklasse 8/9 erreichten Catarina Marques, Kim Schwarzmaier, Lina Zell, Fiona Gashi, Emily Ulbrich und Polina Faevskij den vierten Platz.

Zwei Mannschaften starteten in der Altersklasse 10/11 und schafften den ersten und sechsten Platz. Folgende Turnerinnen waren dabei:

Antonia Bentink, MareenBruder, Hanna Ulbrich, Johanna Roll, sowie Emmi Barthome, Marie Friesen, Mia Zell, Joana Scheurich und Guilia Lixandru. Alle drei Einzelturnerinnen standen am Ende auf dem Treppchen. Carina Friesen (erster Platz) und Andra Lixandru (zweiter Platz) starteten in der Altersklasse 12/13. Fine Bartholme erkämpften sich in der Altersklasse 14/15 den ersten Platz. tvw

