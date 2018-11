Turniersieg für Svenja Heinrich

Beim Neckar-Schönbuch-Cup in Pliezhausen sicherte sich Svenja Heinrich (Jahrgang 2006) vom Fecht-Club Tauberbischofsheim in der Altersklasse U11 in der Direktausscheidung souverän die Position eins, weshalb sie in der Runde der letzten 16 ein Freilos hatte. Im Viertelfinale wartete Mia Sieber, die sie mit 10:0 bezwang. Im Halbfinale ging es gegen Darin Mohr ( Fechterverein Heidelberg). Hier gewann Svenja Heinrich mit 10:5. Im Finale bezwang sie Heinrich Katie Busch ( Heidenheimer SB). fctbb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018