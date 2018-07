U16 schafft den einzigen „reellen“ Sieg

Anzeige

Wertheim.Gegen Saisonende taten sich die Mannschaften des TSC GB Wertheim gegen starke Gegner teilweise sehr schwer. Nur die männliche U16-Mannschaft und die Herren 40 kamen zu ungefährdeten Erfolgen, wenn auch unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen.

Die auf den ersten drei Plätzen veränderte gemischte Mannschaft U10 des TSC GB Wertheim (2. Bezirksliga, Midcourt) hatte trotz großen Engagements gegen die fast in Bestbesetzung angetretene Mannschaft aus Lauda keine Chance und verlor deutlich mit 2:30. (Methodikspiele in Staffeln, Einzel und Doppel). Allerdings zeigte sich hier wieder einmal die Härte der Zählweise im Tennis, bei der eben nicht jeder Punkt, sondern nur die gewonnenen Spiele verbucht werden. Selbst lange Matches werden so aber auf scheinbar deutliche Ergebnisse reduziert.

Ähnlich „deutlich“ fiel das Ergebnis der Wertheimer U14-Mädels gegen den TV GW Weinheim aus. Wieder einmal zeigte sich, dass die in diese Altersklasse neu aufgerückten Spielerinnen in der 1. Bezirksliga noch überfordert waren und nach dieser Niederlage die Saison als Tabellenletzte beenden müssen. Dennoch bleibt der positive Eindruck, dass man sich nie aufgab und immer um Punkte kämpfte. Darauf lässt sich in der kommenden Saison aufbauen.