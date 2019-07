Über 100 Darsteller bei „Herr der Ringe“

Wertheim.Die fantastische Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ kommt als Open-Air-Konzert mit symphonischen Orchester und Chor am Samstag, 27. Juli, um 15 Uhr nach Wertheim. In einer zweistündigen Nachmittagsaufführung erwecken fast 100 Mitwirkende die sagenhafte Welt von Mittelerde in der einmaligen Atmosphäre der Burg zum Leben.

Von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben: Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der kleine Hobbit“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bereits bei Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ das Publikum spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet und den Träger aller Macht korrumpiert: Eine Parabel, die bestens auch ins heutige Zeitalter passt.

Aus den beiden Filmtrilogien ist Darsteller Billy Boyd dabei, der für Regisseur Peter Jackson „Edge of Night“ in „Der Herr der Ringe“ sowie „The Last Goodbye“ in „Der Hobbit“ komponiert und gesungen hat. Er wird diese Werke mit einem Orchester einem Live-Publikum präsentieren. Billy Boyd war ursprünglich nur als Schauspieler für die Filmfigur des Hobbits „Pippin“ verpflichtet worden, sang aber eines Nachts in einer Karaoke Bar in Neuseeland so beeindruckend, dass ihn die Produzenten fragten, ob er ein Lied für den Film komponieren könne.

Zwei Tage später präsentierte er bei Peter Jackson drei selbstkomponierte Songs – einen Tag später wurde die Szene mit seinem Song „Edge of Night“ gedreht, da Komponist Howard Shore mit weiteren Liedern noch nicht so weit war. Nun wird Boyd erstmals dem Publikum den Song „Before The Dawn“ präsentieren, den er für „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ geschrieben hatte.

Karten sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de erhältlich. pm

