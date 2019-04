Wertheim.Basierend auf dem Roman von Ferdinand von Schirach erzählt Regisseur Marco Kreuzpaintner die spannende und bewegende Geschichte eines jungen Anwalts, der den Mörder seines eigenen Mentors verteidigen muss. Durch seine Ermittlungen taucht er tief in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ein.

Warum betritt der 70-jährige Fabrizio Collini, der sich bisher nie etwas zu Schulden kommen ließ, das Hotelzimmer eines Mannes und erschießt ihn unvermittelt? Der Täter schweigt zu seinen Motiven. Auch Reue zeigt er nicht.

Schwerer Gewissenskonflikt

Als der Mordprozess vorbereitet wird, wird Collini der junge Anwalt Caspar Leinen als Strafverteidiger an die Seite gestellt. Leinen hat als unerfahrener Anwalt Schwierigkeiten, Zugang zu seinem Mandanten zu finden. Richtig hart wird es für ihn, als er herausfindet, dass es sich bei dem Mordopfer um seinen Mentor Hans Meyer handelt. Meyer hat ihn immer unterstützt, seine Enkelin war seine erste große Liebe. Und nun soll Leinen seinen Mörder verteidigen?

Für den engagierten jungen Mann ein schwerer Gewissenskonflikt. Doch je mehr sich Leinen in den Fall einarbeitet, desto klarer wird ihm: Collini hatte sehr wohl ein Motiv, Meyer zu töten.

Ein Motiv, das bis in die Zeit der NS-Herrschaft führt. In seinem neuen Film befasst sich Regisseur Marco Kreuzpaintner mit einem der größten Justizskandale der deutschen Geschichte.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach erzählt der Film eine fesselnde und bewegende Geschichte über Rache, Recht und Gerechtigkeit. Der Film hält seine Spannung von Anfang bis Ende, was sowohl an der stringenten Erzählhaltung als auch an den gut getimten Dialogen liegt, die auch die sorgfältig inszenierten Gerichtssequenzen auszeichnen.

Das Spiel der Darsteller ist durchweg überzeugend. Elyas M’Barek als charismatischer, engagierter und idealistischer Junganwalt zieht den Zuschauer hinein in die komplexe Geschichte, der man mit ihm gemeinsam auf den Grund geht, während Heiner Lauterbach eindrucksvoll und bedrohlich den Anwalt der Familie Meyer verkörpert.

Voller Wendungen

Eine voller Wendungen steckende Story und eine große inszenatorische Raffinesse machen aus „Der Fall Collini“ einen packenden Film, der nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit einem hochkomplexen und wichtigen Thema.

„Der Fall Collini“ ist am Dienstag, 30. April, um 18.15 Uhr und am Mittwoch, 1.Mai, um 20.30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019