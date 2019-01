Über Rückmeldungen der Bürger erfreut

Dertingen.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Markus Herrera Torrez ging uns folgender Bericht zu:

In Dertingen freute sich Markus Herrera Torrez über das freundliche Interesse. Bereits bei den Tür-zu-Tür Gesprächen war das zu spüren und drückte sich in mehreren Einladungen zum Kaffee aus. Herrera Torrez bedauerte, dass beim Bürgergespräch im fast voll besetzten Saal im Gasthaus „Löwen“ eine Terminüberschneidung mit der Hauptversammlung des Gesangvereins nicht zu vermeiden war. Dieses Dilemma wurde durch eine Gesprächseinladung des Vereins aufgelöst. So stellte sich der Kandidat nach dem Bürgergespräch in der Mandelberghalle den Vereinsmitgliedern ebenfalls vor und kam mit diesen ins Gespräch.

Die Dertinger hatten das Privileg, dass hier das Programm des Kandidaten erstmals gedruckt vorlag. „Zuhören. Verbinden. Gestalten.“ Unter diesem Motto sei er angetreten, um Oberbürgermeister für Wertheim zu werden, betonte der Redner. In den vergangenen zweieinhalb Wochen habe er deshalb viel zugehört. Rund 300 Haushalte haben in dieser kurzen Zeit an der Bürgerumfrage online oder per Post teilgenommen. Zusätzlich fanden täglich Bürgergespräche, Haus- und Einrichtungsbesuche statt. Aus diesen zahlreichen Rückmeldungen sei nun ein Wahlprogramm mit klaren inhaltlichen Schwerpunkten entstanden.

„Ich bin begeistert über die hohe Anzahl an Rückmeldungen. Es zeigt, dass es in Wertheim und seinen Ortschaften ein hohes Bedürfnis nach Beteiligung und Anerkennung gibt“, erklärt Markus Herrera Torrez zu den ersten Ergebnissen seiner Bürgerumfrage. Auch als Oberbürgermeister werde ihm die Meinung der Bürger wichtig sein. Er wolle weiter zuhören. Daher sei ein Punkt in seinem Programm, bereits im ersten Amtsjahr mit Bürgergesprächen wechselnd in allen Ortschaften und Stadtteilen zu beginnen.

Die Bürgerbefragung zeigte leider auch, dass es ein Gefühl der Ungerechtigkeit zwischen Ortschaften als auch zwischen Stadt, Stadtteilen und Ortschaften gebe. „Die Individualität aller Ortschaften und Stadtteile gelte es zu bewahren.“ Es brauche aber auch ein gemeinsames Gefühl für Wertheim,“ so Herrera Torrez. Mit der größten Wichtigkeit haben die Bürger die Entwicklung einer Zukunftsvision für Wertheim bewertet. Was macht eine Stadt lebenswert? Ein Zeitrahmen über 2030, 2035 bis 2040 wäre bei den anstehenden Fragen zu diskutieren und dieses gemeinsame Bild mit hoher Bürgerbeteiligung zu entwickeln.

In der Diskussion wurden Themen wie Radwegenetz, Tourismus, Kindergartengebühren, Leben im Alter, Trinkwasser, Autobahnausbau und Landwirtschaft angesprochen. „Dertingen soll trotz mancher Unzufriedenheiten bei Wertheim bleiben“, war augenzwinkernd die Reaktion von Markus Herrera Torrez auf Äußerungen der Bürger.

