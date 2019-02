Über Stroh und Reifen durch den Parcours

Der zweite „Puls-300-Lauf“ findet am Sonntag, 10. März, am Sportgelände des FC Külsheim statt. Für jeden der Spaß an Bewegung hat, hat der „Puls 300“ mit seinen vier Läufen etwas zu bieten: Beim Zehn-Kilometer-Crosslauf über 300 Höhenmeter kann jeder Starter zeigen, wie fit er ist.

Bei den Hindernis-Läufen wird nicht nur die Kondition der Teilnehmer auf die Probe gestellt, man kann auch gleichzeitig zeigen, welche Kräfte in einem stecken. Beim Hindernis-Team-Lauf steht Teamwork im Vordergrund. Teams von drei bis fünf Startern helfen und motivieren sich gemeinsam über den Hindernis-Parcours.

Die Voranmeldung ist noch bis zum 6. März unter www.puls-300.de geöffnet. Für Kurzentschlossene besteht am 10. März bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start die Möglichkeit sich nachzumelden.

Der Zeitplan der Läufe

12.20 Uhr: 900-Meter-Schüler Hindernis-Fun-Lauf; 12.35 Uhr: Drei-Kilometer-Jugend-Hindernis-Fun-Lauf; 13.10 Uhr: Zehn-Kilometer-Crosslauf mit 300 Höhenmetern; 14.30 Uhr: Sechs-Kilometer-Hindernis-Fun-Lauf; 14.30 Uhr: Sechs-Kilometer-Hindernis-Team-Lauf. fck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019