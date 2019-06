Üblen Gerüchen vorbeugen

Im Sommer kann die Biomülltonne schnell üble Gerüche verbreiten. © dpa

Main-Tauber/Main-Spessart.Sommerliche Temperaturen erfordern einen besonders sorgfaltigen Umgang mit der Biotonne. Durch gute Brutbedingungen und ausreichend vorhandene Nahrungsgrundlage können im Sommer vermehrt Fliegenlarven (Maden) ausschlupfen. Kommt es zu Faulprozessen in der Biotonne, entstehen oft üble Gerüche. Beides lasst sich nur mit ein wenig Vorarbeit eindämmen.

Reihe von Ratschlägen

Das Landratsamt Main-Spessart hat eine Reihe von Tipps zur „Biotonne im Sommer“ zusammengestellt: Es empfiehlt sich, die Biotonne an einem kühlen, schattigen Platz aufstellen. Außerdem wird geraten, verschmutzte Behälter bei Bedarf zu reinigen und auszuspülen. Weitere Tipps sind, als erste Schicht geknülltes Zeitungspapier zum Aufsaugen von Feuchtigkeit in die Biotonne zu geben sowie feuchte Bioabfalle antrocknen lassen und in Zeitungspapier einschlagen, um gegebenfalls Feuchtigkeit aufzusaugen.

Sogenannte Biomüllbeutel, die im Handel als Biomüllbeutel mit der Bezeichnung kompostierbar oder biologisch abbaubar angeboten werden, sollten nicht verwendet werden. Diese Beutel verrotten in der Kompostieranlage nicht schnell genug und müssen dort aussortiert werden. Die organischen Abfalle dürfen nicht in die Biotonne gepresst werden. Mangelnde Luftzirkulation begünstigt Faulprozesse, die schlechten Geruch entstehen lassen. Strauch- oder Häckselgut zur besseren Belüftung kann unter die Kuchenabfalle gemischt werden.

Zudem rät das Landratsamt dazu, Grasschnitt wenn möglich antrocknen lassen. Der Deckel des Behälters muss geschlossen sein, um Fliegen keine Nahrungsquelle zu bieten.

Die Biotonne muss bei jeder Abholung zur Leerung bereitstellen, auch wenn die Tonne noch nicht voll ist. Nach der Entleerung sollte man die Biotonne bei gutem Wetter offenstehen lassen, damit sie austrocknen kann.

Sollten trotz dieser Vorkehrungen Maden geschlupft sein, hilft eine dünne Schicht Gartenerde oder Sand von drei bis fünf Zentimetern, um die Maden vom Behälterrand fernzuhalten.

Wer diese Hinweise beachtet, kann im Sommer Maden und üble Geruche reduzieren. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019