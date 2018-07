Ulmenweg in Bestenheid wird saniert

Anzeige

Die Vorentscheidung über die Sanierung des Ulmenweges in Bestenheid führte zu einer Art vorgezogenen Haushaltsdebatte im Wertheimer Bauausschuss.

Wertheim. Am Ende wurde, bei zwei Enthaltungen, dem Gemeinderat empfohlen, die Kanal- und Straßenbauarbeiten zur Sanierung des Ulmenweges in Bestenheid zum Brutto-Angebotspreis von knapp 322 377 Euro an die Firma Brandel-Bau in Tauberbischofsheim zu vergeben. Allerdings wird die Maßnahme deutlich teurer als vorgesehen, so dass auch überplanmäßige Ausgaben zu genehmigen sind.

Die Tatsache, dass das auch bei weiteren anstehenden Bauvorhaben zu befürchten ist, und die Frage, ob es nicht andere Straßen vor allem in den Ortschaften gibt, die eine Sanierung nötiger hätten, führten in der von der stellvertretenden Oberbürgermeisterin Brigitte Kohout geleiteten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag zu einer so nicht erwarteten Diskussion.