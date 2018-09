Um Anwesenheit Gottes gebetet

Bestenheid.Zum dritten Mal feierten die evangelische und katholische Kirchengemeinde von Bestenheid einen ökumenischen Gottesdienst. Zu diesem traf man sich in der katholischen Kirche St. Elisabeth. Gestaltet wurde er von Pfarrerin Carolin Knapp und Gemeindereferent Herbert Buhleier mit dem Ältestenkreis und dem Gemeindeteam von St. Elisabeth.

Thema war die Geschichte vom König, der Gott sehen wollte. Der König befahl seinen Untertanen, ihm Gott zu zeigen. Doch keiner konnte es, außer einem einfachen Hirten, der den König einfach in die Sonne blicken ließ.

Geschichte aus Buch Exodus

Pfarrerin Carolin Knapp und Gemeindereferent Herbert Buhleier gingen auf die Frage, wie sieht Gott aus, mit einer Geschichte aus dem Buch Exodus ein, wo Mose eine Bestätigung für Gottes Anwesenheit forderte und dessen Herrlichkeit sehen wollte. Gott sicherte Mose seine Anwesenheit zu, ließ ihn aber nicht seine Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, werde Gott oft im Zeichen der Sonne dargestellt, die auch da ist, wenn sie nicht zu sehen ist. Dies soll zum Beispiel in der Hostie in der strahlenförmigen Monstranz ausgedrückt werden, die bei den Katholiken an Fronleichnam durch die Straßen getragen wird. In den Fürbitten wurde um diese Anwesenheit Gottes gebetet in einer Welt voll Angst, Kriegen und Einsamkeit und Trauer.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es auf der Pfarrwiese ein vielfältiges Essens -Angebot, zu dem alle ihren Teil beitrugen. Man saß einige Zeit zusammen und kam gut miteinander ins Gespräch.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018