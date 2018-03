Umfangreiche Arbeiten am Sportplatz und im Heim

Anzeige

Mondfeld.Die Mitglieder des Sportverein Mondfeld trafen sich zur jährlichen Generalversammlung.

Nach Berichten der Vorsitzenden Ulrike Lindner, des Kassierers Tom Grein und der Verlesung des Kassenberichtes beantragte der Kassenprüfer Wolfgang Döbert die Entlastung des Kassierers und der gesamten Vorstandschaft, die die Versammlung einstimmig erteilte.

Vorstandsmitglied André Poschmann unterrichtete die Versammlung von den vielzähligen Arbeiten am Sportplatzgelände und im Sportheim. Danach gab Carmen Müssig kurze Einblicke in die Aktivitäten der Hallensparten. Besonders erwähnte sie die neuen Angebote Pilates und Zumba. Jugendleiter Bernd Schulz berichtete von der Fußball-Jugend. Im Anschluss ging das Wort an das Vorstandsmitglied Roland Hengl, zuständig für den Bereich Fußball. Von ihm gab es einiges aus dem Seniorenbereich der SG Rauenberg-Mondfeld-Boxtal zu berichten.