Umfangreiches Angebot im Portfolio

Noch ist die Trainingsfläche des neuen Sport- und Gesundheitszentrum eine Baustelle, die Zentrumsleiter Marcus Schwarz (links) und der Vorsitzende des TV Wertheim, Axel Wälz, in Augenschein nahmen. Am Dienstag stellte Schwarz das Konzept in einer Informationsveranstaltung vor.

© Grein