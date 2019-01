Wertheim.Zur Ausstellung „verfemt und vergessen - Maler des Expressiven Realismus“ im Museum „Schlösschen im Hofgarten“ findet ein umfangreiches Begleitprogramm statt.

Den Auftakt bildet der Vortrag am Sonntag, 20. Januar, von Dr. Benno K. Lehmann (Mannheim) mit dem Titel „Entartete Kunst. Eine katastrophale Kunstpolitik der Nationalsozialisten (1933 bis 1945)“.

Der Referent wird beleuchten, wie es zu der Kunstentwicklung im Dritten Reich kam, und die Frage beantworten, was die Nationalsozialisten unter „entarteter Kunst“ verstanden. Sie propagierten die sogenannte „Neudeutsche Kunst“, die ihrer nationalsozialistischen Idee entsprach. Die Museen wurden durchforstet nach den Objekten der sogenannten „Entarteten Kunst“ bis es dann zu der legendären Ausstellung in München kam, in der dann die bedeutendsten Werke der klassischen Modernen besonders des Expressionismus und Werke jüdischer Künstler diffamierend ausgestellt wurden. Es wird auch darüber berichtet, was dann mit diesen Werken geschah.

Weitere Vorträge

3. Februar, Dr. Jörg Paczkowski (Wertheim): Künstler des expressiven Realismus in Wertheim. 24. Februar, Dr. Benno K. Lehmann (Mannheim): Künstler im Exil. Flucht und Emigration deutscher Maler in den Jahren 1933 bis 1945.

17. März, Dr. Cornelius Steckner (Köln): Weimarer Bauhaus und Wertheim-Bestenheid – Charles Crodel, Ernst Neufert, Erich Schott, Wilhelm Wagenfeld. 31. März, Dr. Sigrun Paas (Heidelberg): Künstler der inneren Emigration im Fall Emil Nolde (1867 bis 1956). 7. April, Dr. Constanze Neuendorf (Wertheim): Expressive Realisten im Rhein-Main-Gebiet.

Die Vorträge finden als einstündige Matinee jeweils am Sonntag um 11.15 Uhr im Saal des Hofgartenschlösschens statt.

