Umsätze im In- und Ausland gesteigert

30 Mitarbeiter wurden von der Bestenheider Firma König & Meyer für insgesamt 625 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Bestenheid. Bei der traditionellen Jahresabschlussfeier gaben die Geschäftsführer Gabriela König und Heiko Wolz einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr des Musikzubehör-Herstellers König & Meyer. Außerdem fand die Ehrung von langjährigen Mitarbeitern statt. So wurden 30 Jubilare für 10 bis 40 Jahre Betriebszugehörigkeit mit insgesamt 625 Jahren geehrt, wie die Verantwortlichen mitteilen. „Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18 zurück“, so die Geschäftsführerin Gabriela König.

Sie bedankte sich bei der Belegschaft und dem Betriebsrat für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, den engagierten Einsatz und das gegenseitige Vertrauen im vergangenen Jahr. Das Unternehmen sei am Markt breit aufgestellt und habe seine Produkte über den Musikeinzel- und Großhandel weltweit gut verkaufen können.

Erfolgreiches Weihnachtsgeschäft

Die Umsätze seien gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen. Sowohl im Inland als auch im Export konnten Umsatzsteigerungen realisiert werden. Die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres bezeichnete die Geschäftsführerin ebenfalls als positiv. So liegen die Umsätze in den ersten vier Monaten des neuen Geschäftsjahres gut drei Prozent über Vorjahresniveau. Gerade die wichtigsten Umsatzwochen im Weihnachtsgeschäft seien erfolgreich gelaufen und man gehe von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten aus.

70-jähriges Bestehen

Vor allem freue man sich auf 2019, da König & Meyer sein 70-jähriges Bestehen mit einem gemeinsamen zweitägigen Betriebsausflug mir der Belegschaft und verschiedenen Events und Aktionen für Kunden, Partner und Freunde feiern wird.

Viele Neuheiten wurden in 2018 wieder auf dem Markt gebracht, wie eine neue Notenpultleuchten-Serie „FlexLights“, verschiedene Monitorstative und Tablet-Halterungen, außerdem neue Kopfhörer- und Gitarrenwandhalter. Im Vertrieb wurden vor allem Märkte in Osteuropa, Süd- und Nordamerika, China und Südostasien weiter ausgebaut.

Sorge bereite allerdings die Situation des Musikeinzelhandels. Die Anzahl der stationären Einzelhändler in Deutschland nehme weiter ab, der Trend zum Internethandel weiter zu, erläutere Gabriela König. Die Zahl der Schließungen im Einzelhandel und die daraus resultierende Marktkonzentration sei alarmierend, da Musikinstrumente eine hohe Beratungsintensität erfordern und der Musikfachhändler vor Ort unersetzlich sei.

Im Moment stiegen durch die allgemein gute wirtschaftliche Lage die Rohstoff- und Energiepreise weiter an, außerdem sei es immer schwieriger, Fachkräfte und Auszubildende zu bekommen. Die Situation spitze sich weiter zu. Hier müsse sich die Firma für die Zukunft rüsten. Der technische Geschäftsführer Heiko Wolz ging auf die Veränderungen in der Produktion und in den Prozessabläufen im vergangenen Geschäftsjahr ein.

Durch die gute Umsatzentwicklung konnte die Produktionsauslastung weiter gesteigert und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden.

Ausbildung ist eine Priorität

Stolz zeigte sich der Geschäftsführer auch darüber, dass aufgrund der Ergebnissituation abermals eine Gewinnbeteiligung gezahlt werden könne. Neben der laufenden Produktion und verschiedenen Ersatzinvestitionen von Maschinen und Anlagen beschäftigte König & Meyer in 2018 vor allem der Umbau der alten Versandhalle zu einer neuen Montagehalle im Werk II in der Otto-Schott Straße.

Großen Wert legt König & Meyer nach wie vor auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, so Heiko Wolz. Zurzeit bildet das Unternehmen 16 Lehrlinge in sowohl kaufmännischen als auch gewerblichen Berufen aus. Alle Auszubildenden haben ihre Prüfungen mit hervorragendem Ergebnis abgelegt. Beim Wettbewerb des deutschen Handwerks 2018 wurden Alexander Korb als 2. Kammersieger und Nicolas König als 5. Kammersieger ausgezeichnet. Mit großer Freude blickte Heiko Wolz auf die diesjährige Ehrung langjähriger Betriebszugehörigkeiten, „die für eine hohe Loyalität zum Unternehmen und für ein gutes Miteinander stehen“, so der Geschäftsführer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018