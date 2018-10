Umweltfreundliche Verpackungen

Hofgarten.eine Verpackung aus Karton ist eine der umweltfreundlichsten Verpackungsarten. Karton kann bis zu 100 Prozent aus recycelbaren Material hergestellt werden. Dies interessierte das Gemeinderatsmitglied Marlise Teicke sehr, so dass sie einen Besichtigungstermin bei der Firma Horn in Hofgarten für ihre Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen arrangierte. Gegründet wurde die Firma 1904 von Franz Horn in Aussig, Nordböhmen. Nach Wertheim kam die Firma 1948. Heute wird sie von Anita Horn-Lingk und Eva-Maria Horn als Gesellschafterinnen und Andreas Franz Horn als Gesellschafter-Geschäftsführer geleitet. Neben den Faltschachteln für Industriekunden entdeckte die Firma ihr kreatives Potenzial und es entstand „WertArtShop“, eine Marke der Horn Wertheim GmbH. Drei Künstler zeigen dabei, dass Karton auch andere Seiten besitzt. So entstanden zum Beispiel die ersten Uhren aus Karton. Stark beeindruckt von der Arbeit des Unternehmens verabschiedete sich der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen. bn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018