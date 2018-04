Unbekannte beschädigen Autos

Anzeige

Wertheim.Mit Zerstörungswut waren am Donnerstagnachmittag offenbar Unbekannte in Wertheim unterwegs. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bestenheider Landstraße in Bestenheid schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand gegen 15.40 Uhr eine Delle in einen geparkten Toyota-Bus. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Auf einem Kundenparkplatz an der Straße Almosenberg in Bettingen zerkratzten Unbekannte im Zeitraum zwischen zirka 14 und 14.30 Uhr einen grauen Skoda Fabia. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Hinweise können in beiden Fällen an das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 0 93 42 / 9 18 90 gemeldet werden. pol