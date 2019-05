Unbekannte randalierten

Külsheim.Einen schlechten Maischerz dachten sich Vandalen in der Nacht zum 1. Mai in Külsheim aus. Im Bereich der Schrebergärten Hennloch beschädigten sie mehrere Wassertonnen. Zudem wurde ein Hühnerstall geöffnet, aus dem ein Hahn flüchtete. Es ist zu vermuten, dass mehrere Personen randalierend durch die Gärten gelaufen sind. Ob weiterer Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar, da einige Gartenbesitzer noch nicht angetroffen werden konnten. In der Nähe des Tatorts fand ein Maifeuer statt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder selbst geschädigt wurde, soll sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345/241, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019