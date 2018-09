Unbekannte steigen durchs Fenster ein

Grünenwört.Die Tage werden kürzer und schon sind vereinzelt wieder Einbrecher unterwegs. So auch am Mittwochnachmittag in Grünenwört. Bewohner eines Gebäudes in der Waldstraße verließen gegen 14.45 Uhr ihr Anwesen und kamen gegen 18.20 Uhr zurück.

Die Bewohnerin hatte ein Doppelflügel-Fenster im Erdgeschoss gekippt. Bei der Rückkehr stellte die Familie fest, dass der ursprünglich geschlossene Flügel des Fensters offen stand. Nachdem sicher war, dass kein Familienangehöriger das Fenster geöffnet hatte, wurde die Polizei alarmiert.

Offenbar sind die Einbrecher nicht ins Gebäudeinnere vorgedrungen. Es wird vermutet, dass ein herunterfallender Tonkrug dafür verantwortlich war und die Täter Reißaus genommen haben. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass vor allem in Erdgeschosslagen gekippte Fenster ein beliebtes Ziel von sogenannten Tageswohnungseinbrechern sind. Informationen, wie man sich schützen kann, erhalten Bürger bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen oder unter www.k-einbruch.de. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018