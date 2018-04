Unbekannte zerkratzen Autos

Anzeige

Reicholzheim.Zwei Autos waren am Dienstag und Mittwoch das Ziel von Unbekannten in Reicholzheim. In der Richolfstraße zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand einen am Fahrbahnrand abgestellten grünen Audi A4. Dabei entstand Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Auch in der Straße Steiggärten ließen Unbekannte einen schwarzen Skoda Rapid mit Kratzern zurück. Offenbar ereignete sich der Vorfall im Zeitraum von Dienstag, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.15 Uhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Möglicherweise besteht zwischen beiden Sachbeschädigungen ein Zusammenhang. pol