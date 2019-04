Unbekanntem offen und vorurteilsfrei begegnen

Wertheim.Es waren fast zwei Drittel Motorradfahrer im Raum. Sie wollten hören, was man erlebt, wenn man mit dem Motorrad einfach losfährt und in eineinhalb Jahren die Welt bereist. Auch für Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei und selbst begeisterte Motorradfahrerin, war rasch klar, wen sie aus den zahlreichen Angeboten, die ihr für Lesungen ins Haus flattern, in diesem Jahr für eine Veranstaltung der Stadtbücherei auswählt: Lea Rieck mit ihrem Buch „Sag dem Abenteuer, das ich komme“.

Doch man musste nicht Motorradfan sein, um aus dem Vortrag aus Lesung, lebhaften Schilderungen, Fotos und Videoclips der Autorin viel für sich herauszuholen. Denn es ist kein reiner Abenteuerbericht, sondern es steckt ganz viel Philosophie in ihrem Buch mit der Botschaft: Wenn du von etwas träumst, mache es, und lasse es dir nicht von den Skeptikern vermiesen. Habe ein tiefes Verständnis für und Vertrauen in Menschen anderer Kulturen und Religionen.

Alles begann für Rieck an einem Montag im Dezember 2015. In ihrem Münchner Büro stand eine Zimmerpflanze, und die Kollegin goss sie mit Evian-Wasser. Da war für sie klar: Ich brauche richtiges Leben. Sie schlug ihren Traumjob aus und nahm sich anderthalb Jahre Zeit, um auf ihrem Motorrad einfach loszufahren.

Sie traute sich, allein aufzubrechen und alle Warnungen in den Wind zu schlagen. „Das Mutige war nicht die Reise, sondern die Entscheidung“, meinte sie. Und das, obwohl sie sich nicht als Expertin sieht: „Ich hatte keine Ahnung von der Mechanik von Motorrädern. Also habe ich erstmal gegoogelt.“ Die Reiseroute legte sie nach praktischen Gesichtspunkten fest: Zuerst nach Osten, da dauert es am längsten, bis das Motorrad, von ihr Cleo getauft, verladen werden muss.

Während man an der Wand ihre Route verfolgen konnte, las Rieck die erste Stelle, die gleich dramatisch ist. In der Steppe an der russisch-kasachischen Grenze stürzte sie mit dem Kopf voraus in eine Sanddüne und war bewusstlos. Zum Glück halfen ihr vorbeikommende Autofahrer, später in der Stadt dann weitere Menschen bei der Reparatur. „Was man auf einer solchen Reise lernt, ist Vertrauen“, so die Weltenbummlerin.

Sicheres Reisen

Überhaupt sei Reisen nie so sicher wie zurzeit. Im Vergleich zu vor dreißig Jahren hätten sich Kriege und Konflikte verringert, die extreme Armut sei weltweit von 37 auf zehn Prozent gefallen und es gebe weniger Verkehrstote und Naturkatastrophen. Man habe nur einen anderen Eindruck. „Die Medien berichten immer nur, was passiert, nicht, was nicht passiert.“

Im pakistanischen Niemandsland, dem Land, vor dem sie alle gewarnt hatten, war sie als Frau allein in einem Haus und hatte den Riegel vorgeschoben. Doch die vermeintlichen Taliban entpuppten sich als Familie, die schon Hippies beherbergt hatte und eigentlich nur den Frieden will. Belästigt und als Frau degradiert wurde sie dagegen später in den USA, in einem Diner in Wyoming. Von Outlaws, Harley-Davidson-Fahrern, die für ihr freies Recht auf Waffen plädieren und dagegen von Frauenrechten wenig halten. „Ich habe aber auch sehr viele nette Harley-Fahrer getroffen“, betonte sie und zeigte damit ihre Haltung, einzelne Menschen anzuschauen, statt Vorurteilen nachzugeben.

Natürlich gibt es auch Szenen, die einfach witzig sind: Etwa der kasachische Grenzbeamte, der sich mit Lea Rieck fotografieren lässt, mit Zigarette in der Hand, unter einem Schild, das Rauchen, Handys und Fotos verbietet. Oder die indische Regierung, die auf einer gefährlichen Straße einfach Unfälle verbietet. „Gelassenheit“ – auch eines der Eigenschaften, die Rieck auf ihrer Reise erfahren hat.

Ihr abschließender Rat an alle: „Man muss Unbekanntem vorurteilsfrei entgegentreten und es sich vertraut machen.“ Dass die Anwesenden beeindruckt waren, zeigte nicht nur der Applaus, sondern auch die zahlreichen Zuhörer, die nach der Veranstaltung das persönliche Gespräch suchten, sich das Buch signieren ließen und nun die zahlreichen weiteren Erfahrungen und Abenteuer der beeindruckenden Autorin daheim beim Lesen miterleben können. nasch

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019