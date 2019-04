Unbekannter begeht Fahrerflucht

wertheim.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Pkw am Samstag zwischen 13 und 15.30 Uhr, nachdem er einen geparkten Pkw der Marke Range Rover beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße in Wertheim beschädigte der Unbekannte den Rover am hinteren linken Radlauf.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. An dem Range Rover befanden sich weiße Lackspuren. Vermutlich stammen diese von dem Verursacherfahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefon 09342/91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019