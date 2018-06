Unbekannter bricht Auto auf

Anzeige

Wertheim.Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Auto in einer Tiefgarage in der Wertheimer Hans-Bardon-Straße aufgebrochen. Der Einbrecher entwendete unterschiedliche Autozubehörteile, eine Sport- und eine Werkzeugtasche.

Der VW Golf war am Mittwoch im Zeitraum von 8.45 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Ebene „E2“ der Tiefgarage gestanden. Vermutlich stieg der Unbekannte dann über den Kofferraum in das Auto ein. Mit einem Rückspiegel, einer Sonnenblende, verschiedenen Bedienelementen und den Taschen verließ er den Tatort. Zuvor schob er das Auto noch auf die gegenüberliegenden Frauenparkplätze. pol