Unbekannter fährt Kind an

Wertheim.Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in Wertheim eine Zwölfjährige mit seinem Auto erfasst und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Gegen 13 Uhr wollte das Mädchen die Karl-Bär-Straße überqueren. Aus Richtung Schützenstraße kam zur selben Zeit ein roter Klein-wagen gefahren. Offensichtlich beachtete der Autofahrer die Fußgägnerin nicht und erfasste sie mit der rechten vorderen Ecke seines Fahrzeugs.

Obwohl die Zwölfjährige dabei zu Boden geschleudert wurde, fuhr der Unbekannte langsam weiter in die Wilhelm-Blos-Straße. Das Kind wurde leicht verletzt und kam am nächsten Tag zur Untersuchung in ein Krankenhaus.