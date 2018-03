Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Anzeige

Wertheim/Tauberbischofsheim.In den Wertheimer Stadtteilen Wartberg und Bestenheid sowie in Tauberbischofsheim haben Anwohner in den vergangenen Tagen Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten bekommen.

Eine 77-Jährige war am Montagabend von der Rufnummer 0 93 42 / 9 18 99 angerufen worden. Der Anrufer, er hatte einen ausländischem Akzent, stellte sich mit Polizei Wertheim vor und teilte der Frau mit, dass zwei Personen festgenommen wurden, bei denen Daten mit dem Nachnamen der Frau gefunden wurden. Auf Nachfrage verneinte die Frau das Vorhandensein von Wertsachen. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch .

In Wertheim wurden ausschließlich ältere Damen mit dem Vornamen Gisela angerufen, auch hier wurde nach Wertsachen gefragt. Tatsächlich geschädigt wurde niemand. Die Polizei rät: „Bleiben Sie wachsam am Telefon. Geben Sie keine Auskünfte über ihre Vermögenswerte. Beenden Sie das Telefongespräch auf und rufen Sie die ,richtige Polizei’ an. Benutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion Ihres Telefons.“ pol