Und dann wird das Internet gelöscht

Wertheim. Da hat man sich als Bürgermeisterin gemütlich in einer kleinen Stadt eingerichtet und alles zu seinen Gunsten arrangiert – mit Beamten, die auch gerne dem eigenen Vorteil nachhelfen. Und da kommt eine Lebenskünstlerin aus der Großstadt, in der die Bewohner ihre Meisterin finden.

Farbenfroh und mit enormer Spielfreude brachten die Schüler der Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ihre Version des Klassikers „Der Revisor“ von Nikolai Gogol auf die Bühne.

Der Stoff, bei dem ein vermeintlicher Revisor eine Kleinstadt in der russischen Provinz in Aufruhr versetzt, wurde für die vier Aufführungen in Wertheim aktualisiert: Aus Sankt Petersburg wurde Brüssel und die „große Kreisstadt“ wurde kurzerhand nach Italien verfrachtet. Anspielungen wie der „Silvio-Berlusconi-Antikorruptions-Orden“ oder die Bitte, das Internet zu löschen, brachten nicht nur Lacher des Publikums, sondern zeigten auch die Aktualität 200 Jahre nach Entstehung des Stücks. Die Tatsache, das Schultheater meistens mehrheitlich weiblich besetzt sind, hat außerdem dazu geführt, dass alle Würdenträger von der Schuldezernentin bis zur Poststellenleiterin, Frauen sind.

Jeder hat Dreck am Stecken in der namentlich nicht genannten Stadt. Da ist der Schreck groß, als sich eine Kommissarin zur Inspektion ankündigt. Die Bürgermeisterin sieht ihr Imperium bedroht und ordnet unter anderem an, die Hanf-Plantage im Vorraum des Gerichtssaals zu entfernen und den Patienten im Krankenhaus ordentliche Nachthemden anzuziehen. Man denkt, man hat Zeit, bis das quirlige Teenager-Duo Paola Isabela Tossi und Paola Isabella Rossi im Gasthaus belauscht, dass eine Dame aus Brüssel angekommen ist. Diese – eigentlich eine abgebrannte Glücksspielerin – merkt, dass alle im Ort sie bestechen wollen und nimmt das Geld – immer unschuldig lächelnd – dankend an, bis sie irgendwann mit dem Ferrari der Bürgermeisterin abbraust und die Betrogenen mit einem Heiratsversprechen zurücklässt. Neben diesem Schock müssen die Bewohner verdauen, dass am Ende natürlich die richtige Kommissarin kommt.

Nicht nur das gekonnte Minen- und Zusammenspiel der Jugendlichen machte die zweistündige Aufführung zu einem Erlebnis, sondern auch die Raffinesse von Bühnenbild und Kostümen. Etwa der Ehemann der Bürgermeisterin, der in einem pinken Flamingo-Anzug auftaucht, begleitet von seinem Sohn, dessen Anzug – passend zur Thematik – mit Euroscheinen verziert ist. Bei den Mädchen sorgten Tüllröckchen und Neonfarben für einen flippigen Gesamteindruck. Die übertriebenen Gesten, etwa bei den unterwürfigen Verbeugungen vor der vermeintlichen hohen Beamtin, taten ihr Übriges für einen rundum vergnüglichen Theaterabend.

„Ihr habt ein ernstes Thema heiter und kurzweilig auf die Bühne gebracht“, lobte so auch Schulleiter Reinhard Lieb das Ensemble rund um die beiden Regisseure Anne Hennicke und Ulf Hannig, die jedes Jahr viel Engagement und Herzblut in die Aufführung stecken – genauso wie die über zwanzig beteiligten Jugendlichen. Ein langanhaltender Applaus und eine Rose aus der Hand des Schulleiters belohnten ihre Mühen.

