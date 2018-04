Unerschütterlicher Einsatz für die Bürgergemeinschaft

Anzeige

Wertheim.Er hat es wirklich getan. Vielleicht, deutete Thomas Wettengel vor fünf Jahren an, werde er es in Zukunft beruflich doch ein wenig ruhiger angehen lassen. Und tatsächlich: Seit dem vergangenen September hat der Salon des Wertheimer „Hochwasserfriseurs“ nur noch an drei Tagen in der Woche, von Donnerstag bis Samstag, geöffnet. Wer sich vom Chef persönlich „die Haare schön“ machen lassen will, sollte sich tunlichst rechtzeitig anmelden, denn der Coiffeur ist in der Regel eine Woche im Voraus ausgebucht. Heute allerdings gibt es keine Termine, denn Thomas Wettengel feiert seinen 70. Geburtstag.

Eigentlich können in diesem Monat sogar mehrere Jubiläen begangen werden. Fünf Jahre nachdem Wettengel am 20. April 1948 in Wertheim geboren wurde, gründete sein Vater das Friseurgeschäft, das demnach 65 Jahre alt ist. Seit 45 Jahren führt es der heutige Jubilar. Ein Jahr zuvor, 1972, hatte er seine Meisterprüfung im Friseurhandwerk abgelegt. Zur Gesellenprüfung war er 1965, nach gerade einmal einem Jahr Ausbildung, erfolgreich angetreten.

Dass er Friseur mit Leib und Seele ist, zeigen zum einen zahlreiche über die Jahre hinweg errungene Auszeichnungen, zum anderen aber auch sein seit Jahrzehnten währendes überregionales Engagement in seinem Berufsstand. So ist er im Vorstand der Friseurinnung, Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission und öffentlich vereidigter Sachverständiger für das Friseurhandwerk.