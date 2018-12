Unfall verursacht und dann geflüchtet

Reicholzheim/Waldenhausen.Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend zwischen Reicholzheim und Waldenhausen einen Unfall verursacht und ist trotzdem weitergefahren. Der Unbekannte war gegen 21.30 Uhr auf der L 506 von Reicholzheim Richtung Waldenhausen gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Eine 56-jährige Fordfahrerin, die ihm entgegen kam, musste voll abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unbekannte zog daraufhin sein Fahrzeug wieder auf seine Fahrspur und fuhr weiter. Der 59-Fahrer eines VWs hatte das Bremsmanöver übersehen und fuhr frontal auf den Ford auf. Laut einer Zeugin handelt es sich beim unbekannten Auto um einen Kleinwagen in einer gold-gelben Farbe. pol

