Unfallflucht

Wertheim.Einem Toyota-Fahrer ist am Donnerstag an der Ampelanlage im Bereich der Schlossbergkaverne hinter ihm ein dunkler SUV aufgefallen, der trotz des Regens sehr dicht auffuhr. Dieser bislang unbekannte Wagen geriet gegen 13.40 Uhr zwischen Wertheim und Eichel ins Schleudern und stieß dabei gegen das Heck des Toyotas. Obwohl ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden war, setzte der SUV-Lenker seine Fahrt fort. Möglicherweise handelt es sich bei dem gesuchten SUV auch um den Wagen, der wegen überhöhter Geschwindigkeit in Eichel in Urphar aufgefallen ist. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018