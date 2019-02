Unfallhergang derzeit noch unklar

Eichel.Da der Ablauf eines Unfalls am Mittwochabend in Wertheim derzeit unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 2310 / Würzburger Straße von Wertheim in Richtung Eichel unterwegs. Kurz vor einem Parkplatz blinkte er und wurde währenddessen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer überholt.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Zeitgleich befand sich hinter dem VW Golf der Skoda Fabia einer 34-Jährigen. Dann prallten der VW Golf und der Skoda Fabia auf bislang unbekannte Weise aufeinander. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 3000 Euro. Die 34-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019