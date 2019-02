Unfallverursacher ist geflüchtet

Bestenheid.Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Wertheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Schwarzwaldstraße in Richtung Industriegebiet Bestenheid. Am Einmündungsbereich Schwarzwaldstraße/Otto-Schott-Straße bog der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Sattelzug nach links in die Otto-Schott-Straße ab. Dabei streifte er mit der hinteren rechten Aufliegerkante einen am rechten Seitenstreifen der Schwarzwaldstraße geparkten VW-Passat. Diese wurde hinten links beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der von ihm angerichtete Sachschaden wird auf zirka 2300 Euro geschätzt.

