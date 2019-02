Ungeklärte Unfallursache

Bestenheid.Weil zwei Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zu einer Kollision machten, sucht das Polizeirevier Wertheim nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim. Ein 39-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem BMW Kombi auf der Spessartstraße unterwegs und wollte auf die Bestenheider Landstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Freudenberg. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, ist bisher unklar, welcher der beiden Fahrer den Blinker seines Autos gesetzt hatte und welche Fahrtrichtung angezeigt wurde. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019