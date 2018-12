Ungeschlagen zum Sieg

Eichel.„Fighters Ächl Süd“ heißt der Sieger des 39. „Ächler TippKick-Turniers“, das der FC Eichel wieder traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Gemeinschaftsräumen veranstaltet. Durch den dritten Titelgewinn innerhalb der vergangenen vier Jahre sicherte sich Kai Grottenthaler zugleich den seit 2010 ausgespielten Wanderpokal.

In der Wiederauflage des Vorjahresendspiels siegten die „Fighters“ gegen die „Ächler Eisbären“ (Lars Grottenthaler) mit 7:4. Dritter wurde „Partisan Würzburger Straße“ (Michael Diehm), nach 24 Jahren erstmals wieder auf dem Treppchen vertreten. Torschützenkönig wurde ebenfalls wie 2017 das Team „Fighters Ächl Süd“ (107). Die Trophäe überreichte Turnierorganisator Holger Horn.

18 Spieler haben diesmal am Wettbewerb teilgenommen. In 88 Spielen fielen 976 Tore, das entspricht einem Schnitt von 11,1 Treffern pro Spiel, dem nach Aussage der Verantwortlichen magersten Schnitt seit mehr als 20 Jahren. In einer Wiederauflage des Vorjahresfinales führten die „Fighters“ zur Pause mit 4:1.

Doch nach dem Seitenwechsel kamen die „Eisbären“ noch einmal heran. Am Ende hieß es 6:4 für die „Fighters“, die damit in allen zwölf Turnierspielen ungeschlagen blieben (zehn Siege). Die „Eisbären“ holten damit seit ihrem letzten Titelgewinn im Jahr 2007 zum sechsten Mal den Vizetitel.

Ungeschlagen durch ein Turnier zu gehen, war bislang erst drei Teams gelungen: Kai Grottenthaler (2015, neun Siege, drei Remis), Matthias Fleischer (1988, acht Siege, ein Remis) und Uwe Bauer (1989, zehn Siege, ein Remis). fce

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018