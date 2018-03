Unperfekt dem Stress trotzen

Anzeige

Anschließend begann Silke Diehm, Beraterin in Tauberbischofsheim, Rollen zu definieren. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Theater und wurde dann ins Leben übertragen. Sie unterscheidet existenzielle Rollen wie Tochter oder Mutter, die man naturgegeben einnimmt, von sozialen, die durch Umfeld und Fähigkeiten bestimmt werden bis hin zu psychologischen wie dem „armen Opfer“ oder dem „harten Hund“, die man (un-)bewusst einnimmt, um etwas zu erreichen.

Nun durften die Anwesenden selbst aktiv werden und drei Punkte auf die Rollen verteilen, die ihnen in ihrem Leben am wichtigsten sind. „Nur drei?“, fragten einige Teilnehmerinnen und zeigten damit, wie viele Rollen sie im Laufe eines Tages einnehmen. Elf seien es im Schnitt, erklärte Jasmin Lang, Beraterin in Heilbronn, im weiteren Verlauf. Bei den Männern sei die Rollenvielfalt wesentlich geringer und habe sich in den letzten Jahrhunderten auch nicht stark geändert. „Männer sind gestresst vom Job, Frauen vom Anspruch an sich selbst“, zitierte die Expertin eine Studie.

Dies habe durchaus mit Emanzipation zu tun und gebe Selbstvertrauen, ist sie sich sicher, doch bei vielen führe es eben auch zum Stress und im schlimmsten Fall zum Burn-out. Deshalb zeigte sie interessante Lösungsansätze auf, die in einer Erkenntnis mündeten: Man muss nicht perfekt sein.

Wenn man viele Aufgaben und Ansprüche habe, habe man die Wahl zwischen Aktionismus und wirklicher Veränderung. Dabei sei Veränderung zunächst immer mühsam und setze einen entsprechenden Leidensdruck bei der Betroffenen voraus. Man müsse sich fragen, was den eigenen Akku auflade und was ihn leere. Und sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen.

Dabei hänge Stress mit Werten zusammen. Lang zeigte dies an einem Beispiel auf: Nur wer den Wert der Pünktlichkeit habe, könne sich durch den vor einem schleichenden Autofahrer in Rage bringen lassen. Man solle sich immer fragen: Will ich diese Rolle spielen? Außerdem rät die Referentin achtsam mit sich selbst umzugehen. Sie rät in Stresssituationen zur „Sraw“-Methode: Stopp – reflektiere – atme – wähle. Und mache das, was dir guttut.

Das könne die Mitarbeit im Frauenverein sein, schlug Fahrenkrog-Keller den Bogen zum Anfang – und das gemeinsame Feiern, das dann in Angriff genommen wurde. nad

