Unternehmen feiert

Külsheim.Das Unternehmen Tauber-Franken-Tourist feiert am Samstag, 15. September, sein 25-jähriges Bestehen. Beginn ist im 9.30 Uhr im Reisebüro in der Külsheimer Spitalstraße. Im Laufe des Tages finden Vorträge unter anderem von MSC Kreuzfahrten statt. An verschiedenen Ständen informieren die Reisepartner MSC Kreuzfahrten, Club Aldiana, Aida Kreuzfahrten, Akwaba Afrika und der Tourismusverband Liebliches Taubertal die Besucher. Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch Unternehmensinhaber Thomas Segner, Bürgermeister Thomas Schreglmann, den Gewerbevereinsvorsitzenden Hubert Seitz und Unternehmensgründer Kurt Segner. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.09.2018