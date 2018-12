Unternehmen will weiter wachsen

Reicholzheim.Die Weihnachtfeier der Wertheimer Vermop Salmon GmbH fand mit Mitarbeitern aus ganz Europa in der Turn- und Festhalle in Reicholzheim statt. Im Mittelpunkt stand dabei die Ehrung langjähriger Mitarbeiter.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, bekannte sich Firmeninhaber Dirk Salmon deutlich zum Standort Deutschland. Wie er dabei feststellte, müsse man sich natürlich dem globalen Wettbewerb stellen und noch effizienter und produktiver arbeiten. Dies sei die Voraussetzung, um Arbeitsplätze zu sichern.

„Wir wollen noch wachsen“, betonte Salmon. 2018 habe sich einiges getan. Die neue Generation des „Equipe“-Reinigungswagens werde gut von den Kunden angenommen.

Auf der Messe „Interclean“ in Amsterdam, einer der größten Branchenmessen, gewann Vermop den Innovation Award für „ONe“. Die weltweit erste intelligent vernetzte Systemlösung für die professionelle Gebäudereinigung werde die Welt des Reinigungsmanagements revolutionieren, betonte der Redner

. Mit der „ONe“-Software und den damit vernetzten Reinigungsgeräten biete man ein sehr komplexes Produkt an. Die Geräte geben selbst Auskunft darüber, wo und wie lange sie genutzt werden. Im nächsten Jahr werde man bei der Fachmesse „CMS“ in Berlin neue Produkte vorstellen.

Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Ehrenfried Smekal. Nach 45 Beschäftigungsjahren geht er Ende des Jahres in den Ruhestand. Dirk Salmon bedankte sich im Namen des gesamten Unternehmens für die gemeinsame Zeit.

Für Ehrenfried Smekal gab es noch eine Überraschung. Er bekam für sein Lebenswerk eine besondere Auszeichnung, den Vermop „Lifetime Achievement Award“ in Gold. Sichtlich gerührt bedankte sich der Geehrte für die Auszeichnung, das Vertrauen in all den Jahren und den fairen Umgang miteinander. Im Namen aller Kollegen würdigte Ingrid Boven (Außendienst Nord) den künftigen Ruheständler: „Er war ein Fels in der Brandung.“

Im weiteren Verlauf des Abends standen die Jubilare im Mittelpunkt. Sie brachten es auf eine Betriebszugehörigkeit von insgesamt 260 Dienstjahren. Die Mitarbeiter haben in den vielen Jahren ihrer Zugehörigkeit zahlreiche Veränderungen miterlebt und mit Loyalität und Engagement ein Stück Firmengeschichte mitgeschrieben.

Dirk Salmon nahm die Ehrungen vor. Für zehnjährige Dienstzeit wurden Iris Nowak (Zentrale), Galina Schmidt (FM), Bernd Herberich (Löwengarten), Simone Spitzer (Außendienst Nord), Jana Steinerova (Außendienst Tschechien) Jürgen Heinzelmann (Servicetechniker) sowie Romana Richter (Export Innendienst) gewürdigt. Seit 25 Jahren sind Roman Brinkmann (Einrichter) und Günther Walter (Teamleitung Textil/Technik) dabei. Für 30 Jahre Betriebstreue wurden Hubert Schäfer (Abteilungsleitung Metall) und Isabel Hefner (Vertriebsinnendienst Deutschland) ausgezeichnet. Für 35 Dienstjahre ehrte Salmon Rudolf Müller-Vollmer (Produktionsmitarbeiter Textil), für 45 Jahre Ehrenfried Smekal (Leitung Vertriebsinnendienst).

Gespannt waren die Gäste auf die Gewinner des sogenannten „Vermop Awards“. Mit diesem Ehrenpreis werden Mitarbeiter ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um das Unternehmen verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wurden Jochen Hammrich (Abteilungsleitung Einkauf Wertheim) mit dem „Social Award“ (Verlässlichkeit), Claus Enzmann (Außendienst Ost) mit dem „Business Award“ (Erfolg) sowie Judit Bakos (Vertriebsinnendienst Ungarn) mit dem „Innovation Award“.

