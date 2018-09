Unterricht beginnt wieder

Wertheim.Der Unterricht für das Schuljahr 2018/2019 beginnt am Beruflichen Schulzentrum in Wertheim nach Angaben der Verantwortlichen wie folgt:

Vollzeitklassen/Eingangsklassen: Berufliche Gymnasien, Kaufmännische Berufskollegs, Berufsfachschulen, Berufseinstiegsjahr und Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf, am Montag, 10. September, 8 Uhr in der Aula; Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse am Montag, 10. September, 10 Uhr in der Aula.

Vollzeitklassen/weitergeführte Klassen: Berufsfachschule Elektrotechnik (2BFE2), am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 451; Berufsfachschule Gesundheit und Pflege (2BFP2), am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 451; Kaufmännische Berufsfachschule (2BFW2/1) am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 453; Kaufmännische Berufsfachschule (2BFW2/2) am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 454; Kaufmännisches Berufskolleg II (1BK2W) am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 459; Berufliche Gymnasien (BTG12 / TG12 / WG12) am Montag, 10. September, 8 Uhr, siehe Kursliste; Berufliche Gymnasien (BTG13 / TG13 / WG13) am Montag, 10. September, 8 Uhr, siehe Kursliste.

Berufsschule/Einzelhandelskaufleute und Verkäufer/-innen: 1. Ausbildungsjahr am Montag, 10. September, 8.30 Uhr in der Aula; 2. Ausbildungsjahr am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 371; 3. Ausbildungsjahr am Dienstag, 11. September, 8 Uhr, Zimmer 372.

Industriekaufleute: 1. Ausbildungsjahr (ohne Lehrzeitverkürzung) am Montag, 10. September, 8.30 Uhr in der Aula; 2. Ausbildungsjahr (W2KI1) am Mittwoch, 12. September, um 8 Uhr, Zimmer 372; 2. Ausbildungsjahr (W2KI2) am Mittwoch, 12. September, 8 Uhr, Zimmer 374; 2. Ausbildungsjahr (W3KI1) am Dienstag, 11. September, 8 Uhr, Zimmer 277; 3. Ausbildungsjahr (W3KI2) am Dienstag, 11. September, 8 Uhr, Zimmer 374.

Metallberufe: 1. Ausbildungsjahr (ohne Lehrzeitverkürzung) am Montag, 10. September, 8.30 Uhr in der Aula; weitere Ausbildungsjahre nach Blockplan, 8 Uhr, siehe Aushang.

Glasberufe: 2. Ausbildungsjahr (C2GL1T) am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 359; 2. Ausbildungsjahr (C2GM1T / C2VG1T) am Montag, 10. September, 8 Uhr, Zimmer 358; weitere Ausbildungsjahre nach Blockplan, 8 Uhr.

