Unterrichtsbeginn nach den Ferien

Freudenberg.Nach den Sommerferien beginnt nach Angaben der Verantwortlichen der Unterricht in den Freudenberger Schulen zu folgenden Zeiten.

In der Lindtal-Schule ist für die Klassen zwei, drei und vier Unterrichtsbeginn am Montag, 10. September, zur zweiten Stunde um 8.40 Uhr. Die Schule endet an diesem Tag um 12.20 Uhr.

Die erste Klasse wird am Donnerstag, 13. September, ab 10 Uhr im Rahmen einer Einschulungsfeier, zu der die Familien willkommen sind, eingeschult. Zum Fototermin treffen sich die Erstklässler an ihrem Einschulungstag bereits um 9.30 Uhr in der Schule.

Zum Unterrichtsbeginn nach den großen Ferien in der Eichwald-Schule treffen sich die Klassen zwei, drei und vier am Montag,10. September, zur zweiten Stunde um 8.20 Uhr zum Unterricht. Schulschluss ist an diesem Tag um 11.40 Uhr.

Die Erstklässler werden am Freitag,14. September, eingeschult. Um 9.30 Uhr sind die Familien zu einem Gottesdienst in der Kirche willkommen. Im Anschluss findet die Feier in der Schule statt.

Die Eltern beider Schulen sollten ihre Kinder im Vorfeld mit dem Schulweg vertraut machen und mit ihnen über das richtige Verhalten auf dem Schulweg, im Straßenverkehr, an der Bushaltestelle und im Bus sprechen, damit sie ihren Schulweg selbstständig meistern.

