Unterrichtsbeginn nach den Ferien

Külsheim.Nach den Sommerferien beginnt an der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 am Mittwoch, 11. September, um 7.55 Uhr. Der Schultag endet für alle Klassen um 11.15 Uhr. Die Betreuung erfolgt ab dem ersten Schultag zu den gewohnten Zeiten.

Einschulung

Die Einschulung der Erstklässler beginnt am Donnerstag, 12. September, um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche. Anschließend treffen sich die Kinder mit ihren Eltern und Begleitern in der Festhalle. Von dort begeben sich die Klassenlehrerinnen mit den Erstklässlern in die Klassenzimmer. Die Eltern werden von den zweiten Klassen bewirtet. Der Unterricht endet für die Schulanfänger um 12 Uhr.

Die Einschulungsfeier für die Fünftklässler, zu der auch die Eltern willkommen sind, findet ebenfalls am Donnerstag, 12. September, um 13 Uhr in der Festhalle statt. Die Bewirtung erfolgt durch die sechsten Klassen. Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr.

Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst beginnt am Mittwoch, 18. September, um 8 Uhr in der Stadtkirche.

