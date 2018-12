Unterstützung für 77 Vereine

Wertheim.Willkommenes vorweihnachtliches Geschenk für die Vertreter von 77 Vereinen aus Wertheim und der Region: Schecks in einer Gesamthöhe von mehr als 40 000 Euro konnten sie am späten Montagnachmittag aus den Händen von Regionalmarktleiter Georg Stemmler und weiteren Mitarbeitern der Volksbank Main-Tauber entgegennehmen.

„Wir für hier“

Das Geld dient zur Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten, die die Organisationen auf dem Volksbank-Spendenportal „Wir für hier“ eingereicht hatten. Dieses gibt es, wie Stemmler sagte, seit 2016 und seither wurden darüber 344 000 Euro ausgeschüttet.

Herzensangelegenheit

Der Regionalmarktleiter unterstrich, dass dem genossenschaftlichen Kreditinstitut die Förderung gemeinnützigen und ehrenamtlichen Engagements sehr am Herzen liege.

Bewusst habe man in diesem Jahr, nicht nur in Wertheim, statt des nüchternen Ambientes eines Saales, die besondere Umgebung und passende Atmosphäre eines Weihnachtsmarktes ausgewählt, um die Schecks zu überreichen.

Die Vereinsvertreter konnten ihre Projekte kurz vorstellen. Insgesamt wurden aus Wertheim 30 Vorhaben von 29 Vereinen mit 13 309 Euro gefördert. Aus dem Bereich Kreuzwertheim konnten sich 15 Vereine über knapp 8380 Euro für 16 Projekte freuen. 10 733 Euro gingen an 19 Vereine für ebenso viele Projekte in Nassig und Umgebung und für 14 Vereine mit 15 Vorhaben in Urphar und Umgebung wurden 8213 Euro ausgeschüttet. ek

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018