Unterstützung für Firmen

Wertheim.Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet weiterhin monatliche Sprechzeiten in Wertheim an. Das Vorort-Angebot wurde zunächst für das erste Halbjahr 2019 gesichert.

Arbeiten in Deutschland

Die offene Sprechzeit findet immer mittwochs am 6. Februar, 6. März, 3. April, 5. Juni und 3. Juli jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr, im Wertheimer Rathaus, Besprechungsraum 206, statt. Sie richtet sich an internationale Fachkräfte und ihre Familien, die neu in der Region sind und Fragen haben rund um die Themen Leben und Arbeiten in Deutschland.

Ebenso können Unternehmen das Beratungsangebot nutzen, die Fragen zur Gewinnung und Integration von ausländischen Mitarbeitern haben.

Ansprechpartner vor Ort

Eine Anmeldung zur Beratung ist unter Telefon 0 71 31/7 66 98 68 oder per E-Mail unter welcomecenter@heilbronn-franken.com erwünscht. Auch außerhalb der offenen Sprechzeiten vor Ort steht das Welcome Center als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.welcomecenter-hnf.com.

Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Akquise und Integration von ausländischen Fachkräften. Gleichzeitig übernimmt es eine Lotsenfunktion für ausländische Fachkräfte und deren Familien bei der Orientierung in der Region.

Ziel ist es, internationale Fachkräfte in der Region willkommen zu heißen und ihnen das Ankommen zu erleichtern, damit sie ihr komplettes Potenzial entfalten können und die Region nachhaltig kulturell und wirtschaftlich bereichern.

Zahlreiche Projektträger

Projektträger des Welcome Centers Heilbronn-Franken ist die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Finanziert wird das Welcome Center Heilbronn-Franken zu 60 Prozent vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und zu 40 Prozent von den Gesellschaftern der WHF. Zu den Gesellschaftern der WHF gehören die Stadt Heilbronn, die Landkreise Heilbronn und Schwäbisch Hall, der Hohenlohekreis, der Main-Tauber-Kreis sowie die Handwerkskammer Heilbronn-Franken und der Regionalverband Heilbronn-Franken. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019