Unterstützung für notleidende Familie von Husky „Rocky“

Dertingen.Das Wohnmobil einer dreiköpfigen Familie aus der Slowakei wurde am 17. Februar bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wertheim völlig zerstört. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand ernsthaft verletzt (die FN berichteten). Allerdings verlor die Familie dabei sowohl ihr fahrbares Zuhause als auch ihr gesamtes Hab und Gut, das sich in dem Wagen befunden hatte.

„Wir haben das erst im Nachhinein erfahren“, sagt Brigitte Baumann aus Dertingen im FN-Gespräch. „Die haben nichts mehr“, ergänzt ihr Mann Siegfried. Das Paar hatte den bei dem Unfall in Panik geflüchteten und in Dertingen gefundenen Hund der Familie, den Husky „Rocky“, aufgenommen. „Der Hund war gechipt und sehr gut gepflegt“, erinnert sich das Ehepaar. Unterdessen suchte die Kölnerin Tanja Knuth, die für die Obdachlosenhilfe in der Domstadt arbeitet und die slowakische Familie in diesem Zusammenhang kennt, über das Hundesuchhilfe-Team Franken in Facebook nach dem circa dreieinhalb Jahre alten „Rocky“.

Das Tierhilfe-Team erweiterte die Suche mit gedruckten Flugzetteln vor Ort. Mit Erfolg: Nachdem mehrere Bewohner den Hund entdeckt, eingefangen und bei den Baumanns untergebracht hatten, kamen etwa einen Tag nach dem Unfall Tanja Knuth und der 26-jährige Sohn der Familie in den Weinort, um zusammen „Rocky“ abzuholen.