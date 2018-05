Unterstützung für zwei weitere Schulen

Anzeige

Schwierigkeiten im Alltag

Generell, so schildern es Schulleiter, steigt der Anteil der Kinder, die Schwierigkeiten im Schulalltag haben. Vielfach bringen sie von zu Hause Ballast mit, der sich in mangelnder Sozialkompetenz und Aggressionen äußert. Die Auffälligkeiten haben in einem Maß zugenommen, das von den Lehrern nicht mehr aufgefangen werden kann. Sonst käme ihre eigentliche Aufgabe, der Unterricht, zu kurz. Deshalb ist es wichtig, dass Schulsozialarbeiter die Lehrer im Umgang mit sozial oder emotional auffälligen Kindern unterstützen und dabei auch als Bindeglied zur Familie fungieren. Ebenso wichtig ist, dass die Kinder einen Ansprechpartner haben, dem sie ihre Sorgen und Problemen anvertrauen können und der sie bei der Lösungssuche begleitet und unterstützt.

Die Kosten für die Schulsozialarbeit teilen sich zu je einem Drittel der Schulträger, also die Stadt Wertheim, der Landkreis und das Land Baden-Württemberg. Für die Personalstelle muss die Stadt pro Jahr rund 20 000 Euro aufwenden. Die Stelle wird in Kürze ausgeschrieben. Die Besetzung soll zum Schuljahresbeginn 2018/19, also im September dieses Jahres erfolgen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.05.2018